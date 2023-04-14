«Свою женщину он будет баловать»: обладатели этих трех мужских имен являются магнитом для женщин

Мужчины и женщины

Мужчины и женщины. Фото: Global Look Press 

Если девушке посчастливится заполучить себе одного из представителей этих имен, она будет купаться в любви.

Стало известно, какие имена наделяют мужчин привлекательностью и популярностью у противоположного пола.

Оказалось, обладатели трех мужских имен могут без особых усилий притягивать женщин. А вот прекрасным девушкам приходится даже побегать за ними.

Первый счастливчик – мужчина с именем Александр. В Александре обычно видят примерного семьянина, поэтому на него устраивают настоящую «охоту»:

«Часто ему даже приходится выбирать из нескольких претенденток. Женщины считают обладателей этого имени хорошими семьянинами и заботливыми отцами».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще один пользующийся популярностью у девушек парень носит имя Вадим. Вадим обычно не жалеет средств на свою избранницу:

«Вадим всегда пользуется популярностью у дам. Это галантный мужчина, который умеет красиво ухаживать. Часто Вадим еще и состоятельный, к тому же готов обеспечивать свою спутницу. Свою женщину он будет баловать».

А Дмитрий притягивает красавиц образом успешного и знающего себе цену мужчины.

«Имя Дмитрий ассоциируется у девушек с образом целеустремленного и уверенного в себе мужчины, его любят и уважают. А такое признание со стороны женщин автоматически делает его на порядок привлекательнее остальных», – отметили в progorod43.ru.

Читайте также