«Свою женщину он будет баловать»: обладатели этих трех мужских имен являются магнитом для женщин

Стало известно, какие имена наделяют мужчин привлекательностью и популярностью у противоположного пола.
Оказалось, обладатели трех мужских имен могут без особых усилий притягивать женщин. А вот прекрасным девушкам приходится даже побегать за ними.
Первый счастливчик – мужчина с именем Александр. В Александре обычно видят примерного семьянина, поэтому на него устраивают настоящую «охоту»:
«Часто ему даже приходится выбирать из нескольких претенденток. Женщины считают обладателей этого имени хорошими семьянинами и заботливыми отцами».
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Еще один пользующийся популярностью у девушек парень носит имя Вадим. Вадим обычно не жалеет средств на свою избранницу:
«Вадим всегда пользуется популярностью у дам. Это галантный мужчина, который умеет красиво ухаживать. Часто Вадим еще и состоятельный, к тому же готов обеспечивать свою спутницу. Свою женщину он будет баловать».
А Дмитрий притягивает красавиц образом успешного и знающего себе цену мужчины.
«Имя Дмитрий ассоциируется у девушек с образом целеустремленного и уверенного в себе мужчины, его любят и уважают. А такое признание со стороны женщин автоматически делает его на порядок привлекательнее остальных», – отметили в progorod43.ru.