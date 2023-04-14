«Свою женщину он будет баловать»: обладатели этих трех мужских имен являются магнитом для женщин

Стало известно, какие имена наделяют мужчин привлекательностью и популярностью у противоположного пола.

Оказалось, обладатели трех мужских имен могут без особых усилий притягивать женщин. А вот прекрасным девушкам приходится даже побегать за ними.

Первый счастливчик – мужчина с именем Александр. В Александре обычно видят примерного семьянина, поэтому на него устраивают настоящую «охоту»:

«Часто ему даже приходится выбирать из нескольких претенденток. Женщины считают обладателей этого имени хорошими семьянинами и заботливыми отцами».

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Еще один пользующийся популярностью у девушек парень носит имя Вадим. Вадим обычно не жалеет средств на свою избранницу: