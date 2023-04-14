Как легко отмыть духовку от нагара, который копился годами — будете долго удивляться

Иногда нагар в духовке может копиться годами и уже кажется, что проще купить другую технику, чем отмывать эту. Если вы сейчас с тоской смотрите на свою печь — не спешите расстраиваться раньше времени: тратиться на новую вам не придется. Нагар, жир и копоть можно победить с помощью обычного уксуса и пищевой соды.

Налейте в тарелку с высокими бортиками половину стакана уксуса, поставьте ее в духовой шкаф, нагрейте печь до самой высокой температуры и подождите. Через 15 минут выключите духовку, но не открывайте ее еще 10 минут. Затем распахните дверцу и помойте печь изнутри: нанесите на мокрую губку соду и пройдитесь ею по стенкам духовки.

Вы будете долго удивляться: от застарелой грязи не останется следа.

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Источник: belnovosti.by