Лайфхак для хозяек: одна таблетка и носки снова станут белоснежными

При помощи такого аптечного средства можно справиться не только с головной болью, но и отстирать белые носки.

Белоснежная пара носков смотрится эффектно практически с любыми кроссовками. Однако они быстро пачкаются. Не каждый порошок и мыло способны вывести грязь с белого аксессуара.

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А вот такой народный метод поможет забыть о пятнах на белых носках. Речь идет о таблетках аспирина. Нужно взять столько средства, чтобы заполнить им столовую ложку. Предварительно аспирин нужно размельчить до состояния порошка.