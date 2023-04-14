Как убрать въевшийся запах с пластиковой посуды: мыть и тереть не придется

Пластиковые контейнеры — незаменимая в быту вещь. Все хозяйки их любят нежной любовью. В них можно хранить нарезки для салата, готовые блюда, макароны, крупы и прочие продукты. А еще они легкие и герметичные, поэтому когда нужно взять с собой обед на работу, пластиковые боксы тоже очень выручают.

Но есть у этой посуды и недостаток: она очень быстро впитывает в себя запахи. Избавиться от них моющими средствами очень сложно. Остается только ждать или пойти на хитрость и «передать» надоедливый запах другому предмету.

Чтобы провернуть этот фокус, вам потребуется только бумажная газета. Скомкайте листы, положите их внутрь контейнера, закройте его крышкой и оберните посудину еще одной газетной полосой. Через некоторое время посторонние запахи уйдут.

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Источник: belnovosti.by