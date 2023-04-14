Эти цвета лучше не использовать для покраски яиц на Пасху

Яйца

Яйца. Фото: Global Look Press

Верующие россияне стараются не использовать краску этих двух цветов.

Стало известно, в какие цвета не рекомендуется красить яйца на Пасху.

Каждую Пасху хозяйки пытаются найти оригинальный способ преобразить один из главных атрибутов – яйца. Для этого они покупают разнообразные пищевые красители, находят необычные наклейки и многое другое.

Вот только у верующих христиан не все цвета считаются правильными для покраски. Не приветствуются яйца синего и зеленого цветов. 

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Эти цвета не получаются натуральным путем. И поэтому их не стоит использовать в праздничный день. Отметили в vn.ru.

Напомним, ранее Александр Белькович рассказал о нестандартном способе покрасить яйца на Пасху.

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