Золотое правило: укажите это в анкете, если хотите получить кредит — банк одобрит заявку

Некоторые россияне берут в банках кредиты для различных целей: от оплаты учебы до подарков близким. Однако финансовые организации не всегда готовы одобрить поступающую заявку. Особенно обидно, если у человека при этом кристально чистая кредитная история.
Экс-сотрудник банка в беседе с порталом «А теперь внимание!» рассказал о том, чем же руководствуются сотрудники финансовых организации при принятии решения о выдаче средств клиенту.
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Речь главным образом идет о вопросе в анкете, который касается цели кредита. Здесь клиенту на выбор предлагаются несколько вариантов ответа. И, как рассказал эксперт, ошибкой будет указать, что деньги нужны на погашение другого кредита, либо на путешествия, развлечения. Увы, компьютерная система автоматически отклонит заявку.
Правильнее указать цель, которая представит вас в глазах перед банком обеспеченным заемщиком. Например, можно сказать, что деньги вам нужны на ремонт, подытожил эксперт.