Золотое правило: укажите это в анкете, если хотите получить кредит — банк одобрит заявку

Некоторые россияне берут в банках кредиты для различных целей: от оплаты учебы до подарков близким. Однако финансовые организации не всегда готовы одобрить поступающую заявку. Особенно обидно, если у человека при этом кристально чистая кредитная история.

Экс-сотрудник банка в беседе с порталом «А теперь внимание!» рассказал о том, чем же руководствуются сотрудники финансовых организации при принятии решения о выдаче средств клиенту.

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