Пасхальное творчество: пять простейших способов покрасить яйца — не займет много времени

Буквально через два дня наступит светлый праздник — Пасха. Опытные хозяйки уже думают о том, как будут красить яйца, многие начали печь куличи.

Эксперты рассказали, как добиться оригинальных цветов яиц, благодаря копеечным ингредиентам. Итак, названы пять простых способов покраски главного атрибута Пасхи.

Покрасить яйца в красивый мраморный цвет можно благодаря зеленке, луковой шелухе и марле. Пригодится стакан воды. Необходимо мелко порезать шелуху, обвалять в ней мокрые яйца и зафиксировать марлей. В конце отправить их в кипящую воды, добавив туда зеленку.

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«Солнечные», то есть желтые или ярко-оранжевые яйца получатся, если использовать пачку куркумы, стакан воды и старую кастрюлю. Необходимо смешать все ингредиенты и оставить на ночь. К сожалению, кастрюлю утром придется выкинуть – куркума слишком сильно въедается в материал, пишет «Тульская служба новостей».