Доллар уже раздавлен: что произойдет с американской валютой в мае – остались считанные дни

Финансовые аналитики считают, что в течение нескольких ближайших недель на валютных торгах не произойдет ничего сенсационного.

Курсы валют - плюс-минус - останутся на нынешнем уровне. Доллар будет стоить 80-85 рублей, евро - в пределах 90 рублей.

При этом аналитики не берутся прогнозировать, каким будет курс евро. Они считают, что по всем показателям, евро должен быть дешевле доллара. Но этого не происходит. Скорее всего, евро и дальше будет давить на доллар, который им уже и так почти раздавлен.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».