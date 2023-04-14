Ну нужно выбрасывать: чесночная шелуха в роли неожиданного ингредиента для блюд — хозяйкам на заметку

Оказывается, обычная чесночная шелуха может пригодиться в приготовлении блюд. Опытные хозяйки не спешат ее выбрасывать в мусорное ведро, так как знают о ее удивительных свойствах.

Пожалуй, наиболее удачное применение шелухи — это использование оболочки в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Нужно просто добавить немного шелухи во время их приготовления. Характерный аромат будет обеспечен, пишет портал Tut News

Из овощной оболочки многие кулинары делают и приправу. Для этого нужно просто перемолоть оболочку в мельчайшую крошку и использовать в качестве специи к мясу.