Порадуйте своего питомца: названы пять лучших кормов для собак — цена и качество порадуют

Специалисты назвали пять лучших российских марок кормов для собак. Рейтинг еды для питомцев был составлен учитывая мнение ветеринаров.

Итак, эксперты «МаркиКачества» рассказали, что первое место занял корм под названием Lapico. Корм отличается высоким содержанием мяса, а также полным отсутствием пшеницы и кукурузы в составе Цена за два килограмма составляет 1170 рублей.

Второе место в топе у «Зооменю». Этот корм для питомцев хорошо усваивается, состав сбалансирован. Содержание белка составляет не менее 30%. За четыре килограмма корма придется заплатить 1800 рублей.

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Третье место получил корм Petdiets. Здесь главный плюс в соотношении цены и качества. Пачка в два килограмма обойдется всего в 1100 рублей.