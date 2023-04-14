Что нужно учесть при варке сосисок: получатся вкусными и сохранят форму – не все об этом знают

Сосиски, и правда, не всегда бывают идеальными. То разбухнут при варке, то оболочка лопнет, то выглядят неаппетитно, превратившись в бесформенные в кипятке.
Чтобы не разочароваться в этом, казалось бы, простейшим для приготовления блюде, нужно соблюдать два простых правила.
Пленку с сосисок перед варкой нужно обязательно удалять. Это правило не распространяется на сосиски в натуральной оболочке.
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Существуют правила пропорций при варке сосисок, которые нужно соблюдать, если не хотите испортить блюдо. Воды в кастрюле должно быть из расчета - один стакан на каждую сосиску.
После того, как вода закипит, бросаем в нее сосиски. Затем огонь нужно уменьшить и варить сосиски три минуты. После чего нужно сразу выложить их на тарелку. В воде сосиски оставлять не нужно!
По материалам belnovosti.by.