Что нужно учесть при варке сосисок: получатся вкусными и сохранят форму – не все об этом знают

Сосиски, и правда, не всегда бывают идеальными. То разбухнут при варке, то оболочка лопнет, то выглядят неаппетитно, превратившись в бесформенные в кипятке.

Чтобы не разочароваться в этом, казалось бы, простейшим для приготовления блюде, нужно соблюдать два простых правила.

Пленку с сосисок перед варкой нужно обязательно удалять. Это правило не распространяется на сосиски в натуральной оболочке.

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