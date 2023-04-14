Настоящий писк сезона: главная вещь для весеннего гардероба каждой женщины — стилисты дали совет

Модные эксперты назвали вещь, которая в этом сезоне находится на пике моды. По словам специалистов, каждая женщина должна обзавестись этим, если хочет стать еще более стильной.

Речь идет о длинном платье-рубашке. Вещь эту оценят поклонники свободного кроя. В таком весенне-летнем наряде самые модные женщины щеголяют уже давно, но сейчас тренд находится на самом пике популярности, пишет The Voice.