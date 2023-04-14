Настоящий писк сезона: главная вещь для весеннего гардероба каждой женщины — стилисты дали совет

Модные эксперты назвали вещь, которая в этом сезоне находится на пике моды. По словам специалистов, каждая женщина должна обзавестись этим, если хочет стать еще более стильной.
Речь идет о длинном платье-рубашке. Вещь эту оценят поклонники свободного кроя. В таком весенне-летнем наряде самые модные женщины щеголяют уже давно, но сейчас тренд находится на самом пике популярности, пишет The Voice.
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Платье-рубашка идеально для жаркой и солнечной погоды. Оно отлично сидит на любой фигуре, скрывает недостатки. Стилисты рекомендуют выбирать модели из натуральных тканей. Удобный наряд может стать праздничным и ярким, если к нему добавить яркие аксессуары.
Если погода все-таки прохладная, то можно добавить босоножки или балетки, на плечи можно накинуть тренч.