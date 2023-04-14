Как отмыть окна без воды: никаких разводов — идеально чисто

Бережливые хозяйки уже давно научились обходиться без магазинной химии. Есть множество способов отмыть все, что угодно подручными средствами. А вот как без использования воды превратить грязное окно в идеально чистое, знают немногие.

Если по какой-то причине у вас дома не оказалось воды, то просто достаньте из запасов несколько картофелин. Разрежьте их и натрите стекла половинками овощей. Чем крахмалистее будет клубень, тем быстрее вы справитесь с задачей. Подождите около 15 минут и протрите стекла сухой чистой тканью.

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Источник: belnovosti.by