Будут идеальными: как сделать фрикадельки для супа одинакового размера - маленькая хитрость

Фрикадельки одинакового размера в супе - мечта перфекционистов. Если вам не нравится, что мясные шарики не получаются идеальными, как бы вы не стремились, попробуйте воспользоваться этими приемчиками.
Первый. Купите ложку для мороженого, если в вашем идеальном доме ее еще нет. С ее помощью легко сделать фрикадельки безупречной формы и одинакового размера. Просто положите в ложку для мороженого фарш. И готово!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Есть и другой прием, позволяющий обойтись без ложки для мороженого. Фарш нужно выложить на стол и сформировать из него прямоугольник. Ножом сделать разметить фарш на равные квадратики и затем из каждого сделать уже идеально ровный мясной шарик.
По материалам belnovosti.by.