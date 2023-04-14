Будут идеальными: как сделать фрикадельки для супа одинакового размера - маленькая хитрость

Фрикадельки одинакового размера в супе - мечта перфекционистов. Если вам не нравится, что мясные шарики не получаются идеальными, как бы вы не стремились, попробуйте воспользоваться этими приемчиками.

Первый. Купите ложку для мороженого, если в вашем идеальном доме ее еще нет. С ее помощью легко сделать фрикадельки безупречной формы и одинакового размера. Просто положите в ложку для мороженого фарш. И готово!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».