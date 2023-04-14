Будут идеальными: как сделать фрикадельки для супа одинакового размера - маленькая хитрость

Суп с фрикадельками

Суп с фрикадельками. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Фрикадельки одинакового размера в супе - мечта перфекционистов. Если вам не нравится, что мясные шарики не получаются идеальными, как бы вы не стремились, попробуйте воспользоваться этими приемчиками.

Первый. Купите ложку для мороженого, если в вашем идеальном доме ее еще нет. С ее помощью легко сделать фрикадельки безупречной формы и одинакового размера. Просто положите в ложку для мороженого фарш. И готово!

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Есть и другой прием, позволяющий обойтись без ложки для мороженого. Фарш нужно выложить на стол и сформировать из него прямоугольник. Ножом сделать разметить фарш на равные квадратики и затем из каждого сделать уже идеально ровный мясной шарик. 

По материалам belnovosti.by.

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