Доллары покупать уже поздно: что происходит с «американцем» — нанесен новый «хук»

Рубль с начала года подешевел на двадцать процентов. Финансовые аналитики утверждают, что падение достигло своего пика. Дальше рубль будет балансировать в районе 80 за доллар. К лету же курс может опуститься и до 75 рублей за доллар.
«Американцу» скоро покажут новый «хук». Ожидается, что для противодействия инфляции Банк России на заседании 28 апреля объявит о повышении ключевой ставки. Это тоже сыграет в пользу укрепления рубля.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Так что, покупать доллары сейчас уже поздно — заработать на этом точно не удастся. И рублевые сбережения этим не спасти.
«Если валюта уже есть, и такие вложения рассчитаны на перспективу не менее года, стоит их держать и не продавать валюту», — посоветовал финансовый аналитик Марк Гойхман.
По материалам 1prime.ru.