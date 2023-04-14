Доллары покупать уже поздно: что происходит с «американцем» — нанесен новый «хук»

Американская валюта - доллар

Американская валюта — доллар. Фото: Global Look Press

Аналитики рассказали, что делать с валютой.

Рубль с начала года подешевел на двадцать процентов. Финансовые аналитики утверждают, что падение достигло своего пика. Дальше рубль будет балансировать в районе 80 за доллар. К лету же курс может опуститься и до 75 рублей за доллар.

«Американцу» скоро покажут новый «хук». Ожидается, что для противодействия инфляции Банк России на заседании 28 апреля объявит о повышении ключевой ставки. Это тоже сыграет в пользу укрепления рубля.

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Так что, покупать доллары сейчас уже поздно — заработать на этом точно не удастся. И рублевые сбережения этим не спасти.

«Если валюта уже есть, и такие вложения рассчитаны на перспективу не менее года, стоит их держать и не продавать валюту», — посоветовал финансовый аналитик Марк Гойхман.

По материалам 1prime.ru.

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