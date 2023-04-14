«Это идеальная замена»: стилисты назвали модную альтернативу джинсам

Тем, кто хочет выглядеть стильно этой весной, но уже устал от джинсовых моделей, предлагается обратить внимание на брюки карго.
Стилисты рекомендуют этот вариант одежды. Поскольку карго можно носить как повседневный вариант или стилизовать их под вечерний выход. Как и джинсы, карго подходят ко многим вещам и легко носятся.
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«Брюки карго — это идеальная замена джинсам. Они почти также универсальны, смотрятся модно и эффектно. Весной и летом предлагаю носить с неожиданной одеждой. Например, самое актуальное сочетание — это брутальные широкие карго и остроносые туфли или слингбэки, когда станет теплее», — отметила эксперт в беседе с mosregtoday.ru.
Напомним, ранее стилисты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя надевать.