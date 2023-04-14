«Это идеальная замена»: стилисты назвали модную альтернативу джинсам

Тем, кто хочет выглядеть стильно этой весной, но уже устал от джинсовых моделей, предлагается обратить внимание на брюки карго.

Стилисты рекомендуют этот вариант одежды. Поскольку карго можно носить как повседневный вариант или стилизовать их под вечерний выход. Как и джинсы, карго подходят ко многим вещам и легко носятся.

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