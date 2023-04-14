Проще простого: как очистить чайник от надоевшей накипи — понадобятся несколько продуктов

К сожалению, обычным делом является то, что любимый эмалированный или металлический чайник со временем покрывается слоем накипи. Для того, чтобы избавиться от нее, необязательно покупать дорогостоящие средства в магазинах бытовой химии.
Вернуть чайнику первоначальный блеск поможет один народный способ. Для этого понадобится пол-литра воды и шкурки двух-трех яблок, груш или картофелин.
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Первым делом нужно как следует помыть кожуру. После этого сложить в чайник и залить водой так, чтобы она покрывала весь налет. Этот необычный состав следует довести до кипения, а затем оставить настаиваться не меньше, чем на два часа, пишет портал «Лайфхакер».
За это время легкая накипь отойдет сама. А самую стойкую необходимо будет оттереть губкой. После чистки останется промыть чайник обычной водой. И ваш чайник вновь порадует вас превосходным видом.