Обтянут ненавистный животик: стилисты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя надевать

Стилисты рассказали, какие вещи не стоит надевать тем, кто хочет спрятать животик.
Оказалось, тонкие ткани лучше оставить до лучших времен. Стоит отдавать предпочтение моделям на классической брючной молнии. А вот тонике брюки из атласа на резинке не нужно выбирать.
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«Деним плохого качества — тоже плохая идея. Он не держит форму и, может быть, хорошо тянется, но при этом сильно облегает живот, что нам не нужно», — отметили эксперты.
Некоторые женщины привыкли носить брюки на высокой посадке и боятся останавливаться на вариантах с низкой посадкой. Однако их страхи напрасны. Девушки могут смело надевать брюки на низкой посадке. Главное — выбирать варианты, которые начинаются не сразу же под животиком, а находят на него.
А вот объемным моделям лучше не доверять.
«Если с ног до голову завернуться в одежду на 2–3 (а то и 4) размера больше, то тело тоже будет казаться шире. Поэтому очень важно расставлять акценты — например, на талии», — заключили стилисты voicemag.ru.