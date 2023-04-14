Обтянут ненавистный животик: стилисты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя надевать

Стилисты рассказали, какие вещи не стоит надевать тем, кто хочет спрятать животик.

Оказалось, тонкие ткани лучше оставить до лучших времен. Стоит отдавать предпочтение моделям на классической брючной молнии. А вот тонике брюки из атласа на резинке не нужно выбирать.

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