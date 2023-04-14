От них стоит избавиться: обработайте свеклу этим средством, чтобы прогнать вредителей

Свекла хороша в салате, борще и во многих других блюдах. Этот овощ полезен, а выращивать его достаточно просто. Однако дачникам стоит учитывать, что есть вредители, от которых надо на начальном этапе избавиться, чтобы они не успели «убить» овощ.

Специалисты назвали главных врагов свеклы: тля (из-за нее желтеют и скручиваются листочки), свекловичные блошки (из-за этого опасного вредителя на листьях появляются дыры, страдают и корни, может погибнуть растение), щитоноски (активно питаются листьями свеклы).

Как отметили дачники, очень часто вредители располагаются на нижней стороне листовой пластины. Насекомые являются переносчиками микроорганизмов, пишет «Дача впрок».

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