От них стоит избавиться: обработайте свеклу этим средством, чтобы прогнать вредителей

Свекла хороша в салате, борще и во многих других блюдах. Этот овощ полезен, а выращивать его достаточно просто. Однако дачникам стоит учитывать, что есть вредители, от которых надо на начальном этапе избавиться, чтобы они не успели «убить» овощ.
Специалисты назвали главных врагов свеклы: тля (из-за нее желтеют и скручиваются листочки), свекловичные блошки (из-за этого опасного вредителя на листьях появляются дыры, страдают и корни, может погибнуть растение), щитоноски (активно питаются листьями свеклы).
Как отметили дачники, очень часто вредители располагаются на нижней стороне листовой пластины. Насекомые являются переносчиками микроорганизмов, пишет «Дача впрок».
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В качестве обработки дачники отдают предпочтение настоям чеснока, лука, одуванчика, отвар делают и из древесной золы. Чтобы снизить риск появления нежелательных гостей, нужно регулярно рыхлить грядки и очищать их от сорняков.
Кроме того, дачники напомнили, что заливать грядки не стоит, когда происходит регулярный застой воды, загнивают корешки. Это также может привести к гибели растения и размножению вредителей.