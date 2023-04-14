Как вернуть прежний вид индукционной плите

Если вы любите готовить, то знаете, как бывает сложно потом привести кухню в порядок. Особенно трудно оттирается горелый жир и масло с поверхности плиты, а если грязь успела засохнуть, то избавиться от нее становиться еще проблематичнее.

Простые пятна можно убрать обычным средством для мытья зеркал. Для этого подождите, пока плита остынет, распылите на нее жидкость и протрите поверхность безворсовой тряпкой.

Но если грязь успела прикипеть, то придется действовать в несколько этапов. Сначала протрите поверхность плиты с уксусом, затем посыпьте ее пищевой содой и потрите влажной салфеткой из микрофибры. Далее намочите большое полотенце, накройте им варочную панель и подождите 15 минут.

Когда время пройдет, уберите мокрую ткань и помойте плиту. А чтобы поверхность блестела: снова нанесите на плиту немного уксуса, удалите его влажной тканью и протрите покрытие бумажной салфеткой.

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Источник: mentoday.ru