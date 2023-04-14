Больше никаких тусклых волос: список лучших шампуней для «убитой» шевелюры — найдете в любом магазине

Если ваши волосы после окраски или воздействия палящего солнца стали тусклыми или ломкими, то вам необязательно тратить большие деньги для восстановления локонов. Специалисты опубликовали список лучших шампуней для сухих волос. В рейтинг вошли средства, которые эффективно борются с «убитыми» локонами.
Итак, лидером топ-3 стало средство Insight Dry Hair Nourishing. Специалисты портала «Выбор эксперта» указали, что этот шампунь делает пряди мягкими и эластичными благодаря бетаину, экстракту овса, маслам кокоса. Эксперты подтвердили, что продукт упрощает расчесывание и придает волосам блеск.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
На втором месте La’dor Moisture Balancing. Этот чудо-средство не содержит силиконов, зато богато экстрактами ромашки, лаванды, фрезии, бергамота, мыльнянки и розмарина. Шампунь питает волосы и успокаивает кожу головы.
Замкнул тройку Tigi Recovery. Содержащийся в составе продукта глицерин защищает волосы от вредной среды. Экстракт кактуса опунции увлажняет и придает блеск. Продукт идеально подходит для сухих волос.