Защитите цветы от болезней: чем нужно обработать пионы этой весной — будут цвести на зависть соседям

Опытные дачники знают, что кусты пионов нужно обрабатывать с весны, чтобы не допустить появление различных болезней. Чтобы цветы выросли пышными и яркими, они в первую очередь должны быть здоровыми.
Особенно опасна для цветов серая гниль, она активно развивается в прохладную и сырую погоду. Эта болезнь может поражать бутоны, стебли и листья, практически весь куст. Зараженное растение может погибнуть, сообщает портал ogorod.ru
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Чтобы не допустить этого, пионам поможет профилактическое опрыскивание фунгицидами с содержанием меди. По словам дачников, для этого подойдут: бордоская жидкость, медный купорос, «Хом» и «ОксиХом».
При этом к обработке специалисты советуют приступать сразу после того, как на поверхности почвы появятся плотные красные ростки. В этом случае не надо дожидаться распускания листьев.