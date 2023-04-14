Защитите цветы от болезней: чем нужно обработать пионы этой весной — будут цвести на зависть соседям

Опытные дачники знают, что кусты пионов нужно обрабатывать с весны, чтобы не допустить появление различных болезней. Чтобы цветы выросли пышными и яркими, они в первую очередь должны быть здоровыми.

Особенно опасна для цветов серая гниль, она активно развивается в прохладную и сырую погоду. Эта болезнь может поражать бутоны, стебли и листья, практически весь куст. Зараженное растение может погибнуть, сообщает портал ogorod.ru

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