Как справиться с сединой: выбирайте эти оттенки — сразу помолодеете

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com / freepik

Эти цвета помогут выглядеть моложе своего возраста.

Зачастую для того, чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно просто правильно подобрать цвет волос. При подборе оттенка колористы советуют ориентироваться на свой природный цветотип. 

Например, светловолосым женщинам ни в коем случае нельзя пытаться замаскировать седину темной краской — это точно прибавит возраст. Чтобы помолодеть, им нужно выбирать краску на 2–3 тона светлее родного.

Если на лице есть заметные морщинки, то лучше отказаться от красных и рыжих цветов, эти оттенки имеют свойство подчеркивать все несовершенства кожи. 

А вот золотистые, коричневые и пепельные цвета делают лицо свежее. Главное, не забывайте, что новый тон не должен разительно отличаться от того, который достался вам при рождении.

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Источник: salonsecret.ru

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