Как справиться с сединой: выбирайте эти оттенки — сразу помолодеете

Зачастую для того, чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно просто правильно подобрать цвет волос. При подборе оттенка колористы советуют ориентироваться на свой природный цветотип.

Например, светловолосым женщинам ни в коем случае нельзя пытаться замаскировать седину темной краской — это точно прибавит возраст. Чтобы помолодеть, им нужно выбирать краску на 2–3 тона светлее родного.