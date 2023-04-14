Как справиться с сединой: выбирайте эти оттенки — сразу помолодеете

Зачастую для того, чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно просто правильно подобрать цвет волос. При подборе оттенка колористы советуют ориентироваться на свой природный цветотип.
Например, светловолосым женщинам ни в коем случае нельзя пытаться замаскировать седину темной краской — это точно прибавит возраст. Чтобы помолодеть, им нужно выбирать краску на 2–3 тона светлее родного.
Если на лице есть заметные морщинки, то лучше отказаться от красных и рыжих цветов, эти оттенки имеют свойство подчеркивать все несовершенства кожи.
А вот золотистые, коричневые и пепельные цвета делают лицо свежее. Главное, не забывайте, что новый тон не должен разительно отличаться от того, который достался вам при рождении.
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Источник: salonsecret.ru