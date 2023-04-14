Могут лишиться социальной доплаты к пенсии: юрист объяснила нововведение в законе для пожилых

Однако у сохраняющих за собой статус неработающего остается право на индексацию пенсии. Региональные льготы также остаются в привелегии пенсионеров. Об этом рассказала юрист Елена Родионова.

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