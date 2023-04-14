Могут лишиться социальной доплаты к пенсии: юрист объяснила нововведение в законе для пожилых

Пенсионеры

Пенсионеры. Фото: Global Look Press 

Эксперт Елена Родионова поделилась важной информацией для пенсионеров.

У пожилых граждан могут отобрать часть доплат к пенсии. Юрист объяснила, почему россияне останутся без социальной поддержки. 

Напомним, ранее стало известно об уменьшении пенсии тех граждан, которые сдают квартиру в аренду.

Однако у сохраняющих за собой статус неработающего остается право на индексацию пенсии. Региональные льготы также остаются в привелегии пенсионеров. Об этом рассказала юрист Елена Родионова. 

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«Когда пенсионер официально сдает квартиру в аренду, то, если его ежемесячный доход превысит уровень регионального прожиточного минимума, он может лишиться социальной доплаты к пенсии», — отметила юрист в беседе с realty.ria.ru.

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