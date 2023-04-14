Обвинят в краже: забрав себе потерянный кем-то телефон, можно получить срок до двух лет

Присвоение потерянного кем-то мобильного телефона квалифицируется как кража. Об этом 14 апреля заявили в прокуратуре Москвы в связи с возбуждением уголовного дела в отношении 20-летнего парня.

«Невнимательный пассажир на станции метро «Чкаловская» положил свой мобильный телефон на билетный автомат, когда покупал проездной, а потом забыл его и продолжил поездку в метро. Другой пассажир обнаружил телефон, но о находке никому не сообщил, а телефон стоимостью 3,5 тысячи рублей забрал себе. Позднее он достал из него сим-карту и сбросил все настройки с целью дальнейшей продажи или использования телефона», - цитирует ТАСС сотрудников прокуратуры.

Правоохранители установили личность злоумышленника в кратчайшие сроки, мобильный телефон был изъят и впоследствии вернется к своему законному владельцу. Действия «находчивого» молодого человека квалифицировали по статье «Кража» УК РФ. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

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В прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом потерявшего или того, кто может вернуть предмет законному владельцу. Если же вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или транспорта.