Добавьте соль в отсек с порошком при каждой стирке: не узнаете свое белье — обомлеете

Многие советы, которые наши бабушки передавали своим дочкам, сегодня канули в лету. А зря! Многие советские лайфхаки сэкономят вам кучу денег. К примеру, раньше в порошок опытные домохозяйки всегда добавляли ложку соли перед тем, как запустить машинку. И вот для чего!

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Это копеечное средство вдвое усиливает качества моющего средства, позволяя сократить его расход и вывести даже самые въевшиеся пятна. При этом белье сохраняет свой цвет, а если оно белое, то станет свежее.

Также соль позволяет обходиться без кондиционера, выводя запахи и делая белье более мягким.