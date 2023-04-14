Из-за какого овоща рядом капуста гниет в огороде: чахнет, а вы только поливаете

На огороде не все овощи будут «дружить». Зачастую многие дачники-новички совершают типичные ошибки и по осени остаются без богатого урожая. Причина в том, что некоторые культуры прекрасно уживаются рядом, а другие, напротив, выжимают друг у друга соки.

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Иногда садоводы не могут найти причину, почему их капуста на грядках начинает чахнуть и гнить, хотя обеспечили посадку всем необходимым: подкормкой, поливом, теплом и обработкой от вредителей. Но это еще далеко не все.

Этот овощ на дух не выносит веществ, которые испаряют в процессе своей жизнедеятельности такие овощи, как томаты, фасоль, морковь и петрушка. Никогда не сажайте эти культуры рядом! Высокого урожая с ними от капусты не дождетесь.

А вот лук, огурцы, чеснок, редис, салат, сельдерей, укроп и календулу капуста, напротив, любит. Эти культуры стимулируют ее рост и развитие.