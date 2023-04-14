Для чего еще нужна терка: об этой скрытой функции мало кто знает — тройная польза

Все привыкли к тому, что терка нужна только для того, чтобы измельчать овощи. Однако у этого кухонного девайса времен СССР есть дополнительные функции — их гораздо больше, чем думают домохозяйки.

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Так, к примеру, сторона с вывернутыми наружу колючками отлично подходит для очистки рыбы — чешуя будет снята за считаные минуты, на раз-два. Для этого нужно положить терку с «колючками» вверх и потереть по ним рыбой.

Точно так же можно снять цедру и измельчить все твердые продукты, начиная от сыра и заканчивая сухарями.

Найдите на терке измельчитель «капля» (используется для овощей и яиц. — Прим. ред.) — с помощью него можно быстро снять с веточек петрушки или кинзы все листочки. Для этого просто воткните стебель в дырочку и дерните снизу — готово!