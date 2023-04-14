«Прекратить оказание услуг абоненту»: в России начали автоматически проверять достоверность данных о владельцах sim-карт

Роскомнадзор объявил, что использует специальную информационную систему, которая автоматически проверяет достоверность данных об абонентах российских операторов связи.
В ведомстве пояснили, что, согласно закону «О связи», мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг. Это требование действует с 2018 года, а Роскомнадзор должен осуществлять мониторинг достоверности упомянутых сведений, внесенных операторами связи в свои базы данных.
«С этой целью ведомство разработало специальную информационную систему, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг достоверности таких данных. В случае выявления недостоверных сведений оператор связи обязан внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту», — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.
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Ведомство также регулярно проводит борьбу с незаконной реализацией sim-карт. С 2018 года в совместных с МВД рейда было изъято более 423 тысяч «серых» sim-карт, из них в 2022 году — 152 тысяч.
«Выявление серых симок с помощью системы автоматического мониторинга достоверности сведений об абонентах и их оперативная блокировка позволит сделать рынок мобильной связи в России более прозрачным, а также предотвратить преступную деятельность, осуществляемую с использованием sim-карт», — пояснили в надзорном ведомстве.
Добавим, что российское законодательство предусматривает ответственность для оператора связи за несоблюдение требований по идентификации абонентов. С 1 марта были увеличены штрафы за неидентификацию пользователей, а также установлена ответственность за оказание услуг юридическим лицам без внесения в ЕСИА сведений о конечных пользователях услуг связи.