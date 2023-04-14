Какой режим стирки «сожрет» вдвое больше электричества: машинка пашет на износ

Такой домашний девайс, как стиральная машинка, значительно облегчил труд домохозяек. При этом далеко не все знают, что придуманные маркетологами режимы стирки идут скорее во вред, по крайней мере пользы от них мизер. Так, в программном обеспечении автомата есть три режима, которые «сожрут» электричество вдвое больше. Увеличивается и расход стирального порошка. К тому же, и стиральная машинка пашет на износ — отсюда частые ремонты, профилактика и прочее.

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