Какие русские имена обожают корейцы: мы бы и не догадались — привычные

Какие русские имена обожают корейцы: мы бы и не догадались — привычные

Какие русские имена нравятся корейцам. Фото: Global Look Press

Иностранцы реагируют на эти имена иначе, нежели мы...

Исследователи составили рейтинг русских имен, которые нравятся иностранцам. Для нас они привычные — слышим их каждый день и уже не реагируем так бурно, как, к примеру, те же корейцы. Один из глянцевых журналов составил рейтинг имен из России, которые нравятся корейцам. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Золото рейтинга досталось царственной Екатерине. Это имя ассоциируется у иностранцев с сильной, волевой и амбициозной женщиной. Одним словом — императрицей. 

Серебро — у Евгении. Нравится корейцам и мужской вариант Евгений. Это имя кажется им мягким и милым.

Бронзу получила Анастасия. Для иностранцев это имя носит характер чего-то возвышенного. Так, по мнению некоторых корейцев, вполне можно назвать принцессу. Из мужских в топе отказались Павел и Владимир.

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