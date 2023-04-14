Какие русские имена обожают корейцы: мы бы и не догадались — привычные

Исследователи составили рейтинг русских имен, которые нравятся иностранцам. Для нас они привычные — слышим их каждый день и уже не реагируем так бурно, как, к примеру, те же корейцы. Один из глянцевых журналов составил рейтинг имен из России, которые нравятся корейцам. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
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Золото рейтинга досталось царственной Екатерине. Это имя ассоциируется у иностранцев с сильной, волевой и амбициозной женщиной. Одним словом — императрицей.
Серебро — у Евгении. Нравится корейцам и мужской вариант Евгений. Это имя кажется им мягким и милым.
Бронзу получила Анастасия. Для иностранцев это имя носит характер чего-то возвышенного. Так, по мнению некоторых корейцев, вполне можно назвать принцессу. Из мужских в топе отказались Павел и Владимир.