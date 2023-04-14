Какие русские имена обожают корейцы: мы бы и не догадались — привычные

Исследователи составили рейтинг русских имен, которые нравятся иностранцам. Для нас они привычные — слышим их каждый день и уже не реагируем так бурно, как, к примеру, те же корейцы. Один из глянцевых журналов составил рейтинг имен из России, которые нравятся корейцам. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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