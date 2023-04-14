Какие женские русские имена обожают немцы: для нас простые и приевшиеся

Исследователи составили рейтинг русски женских имен, которые нравятся немцам. Кто бы мог подумать, что привычные нашему слуху и, можно сказать, набившие оскомину имена, могут так впечатлить иностранцев. Для них они яркие, самобытные, звучные и запоминающиеся. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Немцы просто обожают легковоспроизводимые русские имена, которые звучат красиво, а для нас совершенно обычно и даже скучно.

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