Какие женские русские имена обожают немцы: для нас простые и приевшиеся

Исследователи составили рейтинг русски женских имен, которые нравятся немцам. Кто бы мог подумать, что привычные нашему слуху и, можно сказать, набившие оскомину имена, могут так впечатлить иностранцев. Для них они яркие, самобытные, звучные и запоминающиеся. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Немцы просто обожают легковоспроизводимые русские имена, которые звучат красиво, а для нас совершенно обычно и даже скучно.
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Так, один из популярных немецких глянцевых журналов опубликовал необычный рейтинг: Топ-5 самых красивых женских имен из России для немцев.
Золото досталось нежному и ласковому имени Алина. Серебро у не менее чувственной Полины, а бронзу отдали звучной Дарье. Четвертое место занимает Мила. Замыкает пятерку лидеров Виктория — она же победа.