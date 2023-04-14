Объявлен провальный курс доллара на 1 мая: «хук» для ослабевшего «американца»

Пока одни аналитики прогнозируют стремительный рост американского доллара, считая, что за полгода-год эта валюта достигнет нового максимума с января 2023-го и будет стоит 120 рублей, другие настроены более скептически. И есть предположения, что «американец» испытает на себе болезненное падение после грандиозного роста.

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Так, к примеру, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает, что доллар 1 мая опустится до 75-80 рублей. Такая лихорадка может выбить «американца» из колеи.

Как мы уже писали ранее, ЦБ России установил новый курс иностранной валюты на пятницу, 14 апреля, согласно показателям, доллар понизили на 42 копейки — до 81,67 рубля. Евро подрос на 24 копейки, до 90 рублей.

По материалам ТАСС