Доллар пошел на понижение: объявлен новый курс валюты — что с евро: «американец» в истерике

Центральный Банк России опубликовал новый курс иностранной валюты на пятницу, 14 апреля. Доллар упал до 81,67 рубля, что на 42 копейки ниже предыдущих показателей. Похоже, что «американца» лихорадит. Зато евро подрос на 24 копейки — до 90 рублей.

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Финансовые аналитики уже прогнозируют всеобщий интерес к покупке доллара в обменниках. Ведь по некоторым данным, «американец» в ближайшие полгода-год может закрепиться в позиции 120 рублей за доллар. Отсюда и такой бурный интерес у населения.

Также есть мнение, что курс доллара начнет слабеть 1 мая после бурного роста. По прогнозам «американец» опустится до 75-80 рублей.

По материалам ТАСС