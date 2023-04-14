Никуда не поедем: больше половины россиян останутся на майские праздники дома

Среди пяти тысяч взрослых россиян из разных регионов страны провели опрос, где они собираются отдыхать на майские праздники 2023 года.
Больше половины — 59% — ответили, что останутся дома. Еще около трети — 27% — собрались поехать на дачу. И только 10% запланировали себе небольшое путешествие в другой город. На поездку за рубеж нацелились всего 2%.
17% опрошенных отметили, что планируют получить отпуск между майскими праздниками, чтобы растянуть время отдыха.
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Чем люди собираются заниматься в большие выходные:
- 29% – встречи с близкими;
- 28% – дела по хозяйству, саду и огороду;
- 27% – домашние посиделки, книги и фильмы;
- 26% – долгие прогулки;
- 19% – работа;
- 9% – занятия спортом
- 5% – праздничные гуляния на центральных площадках городов.
По материалам ТАСС. Опрос провели сервисы «Работа.ру» и «СберАвто»