Никуда не поедем: больше половины россиян останутся на майские праздники дома

Семья

А у вас какой будет досуг? Фото: Global Look Press

Каждый четвертый переберется на дачу.

Среди пяти тысяч взрослых россиян из разных регионов страны провели опрос, где они собираются отдыхать на майские праздники 2023 года.

Больше половины — 59% — ответили, что останутся дома. Еще около трети — 27% — собрались поехать на дачу. И только 10% запланировали себе небольшое путешествие в другой город. На поездку за рубеж нацелились всего 2%.  

17% опрошенных отметили, что планируют получить отпуск между майскими праздниками, чтобы растянуть время отдыха.

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Чем люди собираются заниматься в большие выходные:

  • 29% – встречи с близкими;
  • 28% – дела по хозяйству, саду и огороду;
  • 27% – домашние посиделки, книги и фильмы;
  • 26% – долгие прогулки;
  • 19% – работа;
  • 9% – занятия спортом
  • 5% – праздничные гуляния на центральных площадках городов.

По материалам ТАСС. Опрос провели сервисы «Работа.ру» и «СберАвто»

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