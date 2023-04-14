Никуда не поедем: больше половины россиян останутся на майские праздники дома

Среди пяти тысяч взрослых россиян из разных регионов страны провели опрос, где они собираются отдыхать на майские праздники 2023 года.

Больше половины — 59% — ответили, что останутся дома. Еще около трети — 27% — собрались поехать на дачу. И только 10% запланировали себе небольшое путешествие в другой город. На поездку за рубеж нацелились всего 2%.

17% опрошенных отметили, что планируют получить отпуск между майскими праздниками, чтобы растянуть время отдыха.

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