Василиса Володина предрекла обострение 14 апреля: «Напором продавить ситуацию»

Василиса Володина в начале нового дня поспешила с прогнозом. На 14 апреля она советует людям завершать краткосрочные дела. Потому что последняя четверть лунного цикла благоприятствует этому. А вот в общении между людьми вероятны обострения.

«Обостряется противостояние лидера и группы, стремление одного человека напором продавить ситуацию под себя и других участников, требующих равноправия. В коллективах обсуждают вопросы сотворчества, когда каждый человек ценен как личность, а не просто солдат в строю, выполняющий указания», — рассказала в Telegram Володина.

Особо чувствительные люди могут ощутить холодность от окружающих. Но важно понимать, что в этот день главнее идейная близость, а не душевная теплота.

«Зато легко даются брейнсторминги и совещания: живо, креативно, без лишних эмоций», — резюмировала астролог.

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