Что нужно делать в Страстную пятницу: важные правила

Наступившая Страстная (Великая) пятница в календаре православных праздников особенная. Именно в этот день, согласно библейскому сюжету, судили и распяли Иисуса Христа. День наполнен скорбью и страданиями, поэтому сложилась традиция проживать его с большим вниманием.

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Так, в этот день принято соблюдать строжайший пост. Верующие не едят ничего, кроме сухарей и воды.

На службу в храм люди шли, чтобы стать свидетелями выноса плащаницы, символизирующей гроб Спасителя. Если возможности посетить церковь нет, то молитвы проводят дома.

Хозяйкам разрешено готовиться в Пасхе, печь куличи. Но лучше делать это после выноса плащаницы, которая проходит обычно днем, в некоторых храмах – вечером.

По материалам сайта «Царьград»