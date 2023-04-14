В Страстную пятницу 14 апреля этого делать нельзя: запомните и передайте родным

Страстная неделя подходит к завершению, наступила Великая пятница. Это самый скорбный день седмицы, и верующие проводят его по-особенному.

По Библии, именно в пятницу Иисуса Христа судили и привели приговор в исполнение – распяли на кресте. Поэтому это самый важный день для сострадания, а также сутки для строжайшего поста. Также существуют запреты на те или иные деяния.

Запрещено в Страстную пятницу веселиться. Считается, что радости в этот день обернутся горем весь следующий год.

Нельзя в пятницу Страстной недели пить алкоголь.

Не принято заниматься домашними делами, уборкой и готовкой, а мужчинам – брать вилы, топоры или ножи – вообще любые острые предметы православный народ в этот день избегал.

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По материалам сайта «Царьград»