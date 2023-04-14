Есть нехитрый способ: как вывести старое жирное пятно — стирать не придется

Довольно часто на любимых (но уже довольно старых) вещах остаются въевшиеся жирные пятна. От них избавиться сложно, но возможно. На это не нужно тратить много сил и денежных средств.

Как рассказали эксперты, убрать застарелое пятно поможет применение глицерина. Для этого нанесите немного недорогого аптечного средства на загрязненный участок и оставьте всего на полчаса, советует портал «Белновости».

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