Есть нехитрый способ: как вывести старое жирное пятно — стирать не придется

Уборка

Уборка. Фото: Global Look Press

Копеечные средства решат вашу проблему.

Довольно часто на любимых (но уже довольно старых) вещах остаются въевшиеся жирные пятна. От них избавиться сложно, но возможно. На это не нужно тратить много сил и денежных средств.

Как рассказали эксперты, убрать застарелое пятно поможет применение глицерина. Для этого нанесите немного недорогого аптечного средства на загрязненный участок и оставьте всего на полчаса, советует портал «Белновости».

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Затем протрите место пятна ватным диском или чистой влажной тряпкой.

Также поможет в этом деле раствор нашатырного спирта и скипидара. Нужно смешать эти два средства. Полученный раствор наносят на пятно с помощью тряпки или ватного диска. Средство оставляют на три часа, а затем застирывают проблемный участок. 

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