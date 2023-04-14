Корневая гниль исчезнет: сделайте это всего раз, чтобы спасти рассаду томатов

Опытные дачники рассказали, как спасти рассаду томатов от корневой гнили. Проблема достаточно распространенная, но некоторые садоводы тратят на ее решение большие суммы денег. Однако можно обойтись лишь несколькими советами.

Сама корневая гниль может появиться по нескольким причинам и сделать саженцы безжизненными и непригодными для дальнейшего выращивания.

Так, агроном Анастасия Коврижных рассказала, что этой неприятной ситуации можно избежать. Во-первых, слишком обильно поливать рассаду не нужно, в таком случае вода не будет застаиваться, пишет сайт «БелНовости».

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