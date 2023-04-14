Не спешите выбрасывать: новое применение старой чайной заварки — принесет много пользы

Старая чайная заварка может принести много пользы, поэтому не следует ее спешно выбрасывать, рассказали эксперты. Самые опытные дачники рассказали, как можно применить остатки травянистого растения. К примеру, в огороде.

Выяснилось, что чай является хорошим помощником в возделывании культур на огороде. Его можно применять при выращивании лука. Чай служит отличным удобрением и помогает в борьбе с болезнями у овоща. Также подкормка эффективно отпугивает вредителей на огороде, пишет Telegram-канал «Дача | Мой домик».