Глоба срочно предупредил о 14 апреля: «Полагайтесь на себя»

На неделе с 10 по 16 апреля астролог Богдан Глоба предвещал опасные события. Семидневка обещает стать богатой на скандалы и интриги, никакого спокойствия и однозначных событий. А 14 апреля звездочет уточнил особенно подробно, чего следует ожидать от пятницы.

«Пятница отлично подходит для интеллектуальной работы, старта обучения и планирования. Больше полагайтесь на себя. Покупки неудачны», — сделал акцент на важном Глоба-младший.

Напомним, что сын Тамары и Павла Глобы предупреждает людей, что все оставшееся время сохраняется опасность стихийных и природных явлений. Вкупе с ними грядет общественное неспокойствие общественное. Важно сохранять собственный разум, а не следовать за стихийной толпой.

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