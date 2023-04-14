Проверьте ваш гардероб: стилисты назвали вещи, которые не стоит носить женщинам с животиком

Модные эксперты рассказали о вещах, которые не стоит носить женщинам с животиком. Такая одежда лишь подчеркнет особенности фигуры, несмотря на то что обладательница хочет их скрыть.
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Стилисты посоветовали избегать тонких струящихся тканей. Это касается не только платьев, но и брюк. В частности, с высокой талией. Джинсы с низкой посадкой эксперты посоветовали подбирать так, чтобы верхний край чуть заходил на живот, пишет The Voice.
Стоит избавиться от вещей «плоского» кроя, то есть прямых рубашек, бесформенных или слишком обтягивающих маек и футболок. Такая одежда лишь подчеркнет объем. Оверсайзом также не стоит увлекаться, иначе фигура будет казаться слишком широкой.
Очень важно расставлять акценты — например, на талии, советуют стилисты. Так, можно добавить ремень, чтобы подчеркнуть самое тонкое место туловища, или примерить просторное платье А-силуэта длины мини.