Проверьте ваш гардероб: стилисты назвали вещи, которые не стоит носить женщинам с животиком

Модные эксперты рассказали о вещах, которые не стоит носить женщинам с животиком. Такая одежда лишь подчеркнет особенности фигуры, несмотря на то что обладательница хочет их скрыть.

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Стилисты посоветовали избегать тонких струящихся тканей. Это касается не только платьев, но и брюк. В частности, с высокой талией. Джинсы с низкой посадкой эксперты посоветовали подбирать так, чтобы верхний край чуть заходил на живот, пишет The Voice.