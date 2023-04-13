Стоит копейки: как сделать идеальную ловушку для комаров своими руками — избавитесь от насекомых в квартире

Совсем не за горами лето, а вместе с ним и пробуждение насекомых. В частности, надоедливых комаров, которые очень часто мешают ночью спать, а днем заниматься своими делами по дому. Необязательно тратить большие деньги на то, чтобы избавиться от этих насекомых. Достаточно иметь под рукой пару вещей. Их можно купить в любом магазине за копейки. И у вас получится идеальная ловушка для комаров.
Вам понадобится лишь пустая пластиковая бутылка. От нее нужно отрезать верхнюю часть. Эта «воронка» еще понадобится. Ее не нужно выкидывать. В оставшуюся часть засыпают две столовые ложки сахарного песка и четверть чайной ложки сухих дрожжей. Всю эту смесь заливают небольшим количеством воды, пишет «БелНовости».
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
«Воронку» нужно вставить обратно горлышком вниз. Перед этим нужно убрать пробку. Комары будут слетаться на углекислый газ. Он выделяется дрожжами. Выбраться из этой ловушки комары уже не смогут. Ее можно разместить у окна или на балконе и менять содержимое еженедельно, заключили эксперты.