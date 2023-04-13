Стоит копейки: как сделать идеальную ловушку для комаров своими руками — избавитесь от насекомых в квартире

Совсем не за горами лето, а вместе с ним и пробуждение насекомых. В частности, надоедливых комаров, которые очень часто мешают ночью спать, а днем заниматься своими делами по дому. Необязательно тратить большие деньги на то, чтобы избавиться от этих насекомых. Достаточно иметь под рукой пару вещей. Их можно купить в любом магазине за копейки. И у вас получится идеальная ловушка для комаров.

Вам понадобится лишь пустая пластиковая бутылка. От нее нужно отрезать верхнюю часть. Эта «воронка» еще понадобится. Ее не нужно выкидывать. В оставшуюся часть засыпают две столовые ложки сахарного песка и четверть чайной ложки сухих дрожжей. Всю эту смесь заливают небольшим количеством воды, пишет «БелНовости».