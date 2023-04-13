Смотрите на упаковку и этикетку: как выбрать идеальный кулич к столу — эксперты дали советы

Через считанные дни наступит один из главных весенних праздников — Пасха. Самые ответственные и опытные домохозяйки уже запаслись красителями и украшениями для яиц. Осталось приготовить свежий кулич. Однако не у всех есть время и желание готовить это блюдо. Эксперты раскрыли несколько советов по выбору кулича в магазине.

Для начала обратите внимание на упаковку и этикетку. На ней должно быть четко указано название продукции, ее масса, данные о производителе, дата изготовления кулича и срок его хранения, и самое главное — состав, пишет Voice.

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Как известно, самые простые, но качественные куличи готовят из муки, яиц, сахара и сливочного масла. Также в них могут добавить цукаты, посыпку и изюм. В магазинных куличах избегайте усилителей вкуса и прочих непонятных для вас добавок.