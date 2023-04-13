Чем отмыть руки от чеснока и рыбы: навязчивый запах испарится за секунду

Если вы не привыкли использовать защитные перчатки, то наверняка не раз сталкивались с тем, что запах некоторых продуктов намертво въедается в кожу. Например, аромат рыбы, чеснока или лука вы можете ощущать минимум пару дней — никакое мыло не поможет.

Но все-таки есть одна хитрость, которая спасет вас от надоедливого запаха. Чтобы перебить амбре возьмите две четвертинки лимона и тщательно натрите ими кожу. После этого помойте руки водой и обязательно нанесите питательный крем, так как сок лимона сушит кожу.

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Источник: vcusnyatina.com