Новые правила позволят не платить: Совфед одобрил важные изменения касательно ипотеки

В России многие семьи берут ипотеку, чтобы обзавестись своим жильем. Примечательно, что порой случаются неприятные ситуации, которые меняют жизнь и может исчезнуть возможность выплачивать долг. И теперь Совет Федерации скорректировал правила выплаты жилищных кредитов для заемщиков. Речь идет о предоставлении россиянам ипотечных каникул.
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Отмечается, что не платить взносы некоторое время могут жертвы чрезвычайных ситуаций. Это касается ЧП и природного, и техногенного характера.
А также ипотечные каникулы предоставят тем гражданам, кто проживает в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нанесения весомого имущественного ущерба, а также если образ жизни гражданина существенно изменился.
Для получения отсрочки, необходимо в течение шести месяцев после признания пострадавшим от ЧС направить обращение своему кредитору.