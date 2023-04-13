Чем нужно закусывать чеснок, чтобы избежать неприятного запаха изо рта

Если вы любите добавлять чеснок в блюда, но делаете это редко из-за неприятного запаха. Не стоит себя больше ограничивать. Вы можете смело наслаждаться любимым овощем в любое время суток, просто имейте в запасе эти продукты:

Петрушка. Тщательно разжуйте зелень: как только рот наполнится соком растения, его нужно будет проглотить. В петрушке содержится много фенола, именно он и поможет ликвидировать запах чеснока.

Яблоко. Оно тоже богато фенолом. Просто съешьте спелый фрукт — неприятный запах пропадет.

Кардамон. Его зерна содержат ароматные эфирные масла. Пожуйте их, если срочно нужно освежить дыхание.

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Источник: kubnews.ru