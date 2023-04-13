Названы даты, в которые выгоднее всего брать отпуск

Если вы еще не определились с датами отпуска, то у вас есть шанс извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. Чтобы получить хорошие отпускные, нужно выбирать для отдыха те месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

В этом году осталось всего два подходящих периода: август и октябрь. Времени на сборы еще предостаточно. А чтобы сделать отдых еще приятнее, постарайтесь перед отпуском получить премию или повышение — это тоже позитивно скажется на размере выплаты.

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Источник: mentoday.ru