Как правильно стирать кроссовки в машинке, чтобы они не испортились

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/haritanita

Эти простые правила продлят жизнь вашей обуви.

Если вы решили постирать любимые кроссовки в машинке, то имейте в виду — результат может вас как порадовать, так и огорчить. Все зависит от того, насколько ответственно вы подошли к вопросу.  

Можно, конечно, просто забросить обувь в барабан и включить режим «погорячее». Но в этом случае велика вероятность того, что на выходе вас будет ждать развалившийся башмак. 

Чтобы кроссовки остались целыми, нужно соблюдать простые правила стирки:

Уберите все лишнее: всегда вынимайте из обуви шнурки и стельки;

Режим стирки: температура воды должна быть ниже 40°;

Соблюдайте меру: добавляйте небольшое количество средства для стирки, иначе его будет трудно выполоскать;

Смягчите удар: положите с кроссовками большую мягкую тряпку, она убережет обувь от жестких стен барабана.

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Источник: mentoday.ru

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