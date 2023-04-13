Как правильно стирать кроссовки в машинке, чтобы они не испортились

Если вы решили постирать любимые кроссовки в машинке, то имейте в виду — результат может вас как порадовать, так и огорчить. Все зависит от того, насколько ответственно вы подошли к вопросу.

Можно, конечно, просто забросить обувь в барабан и включить режим «погорячее». Но в этом случае велика вероятность того, что на выходе вас будет ждать развалившийся башмак.

Чтобы кроссовки остались целыми, нужно соблюдать простые правила стирки: