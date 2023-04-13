Как правильно стирать кроссовки в машинке, чтобы они не испортились

Если вы решили постирать любимые кроссовки в машинке, то имейте в виду — результат может вас как порадовать, так и огорчить. Все зависит от того, насколько ответственно вы подошли к вопросу.
Можно, конечно, просто забросить обувь в барабан и включить режим «погорячее». Но в этом случае велика вероятность того, что на выходе вас будет ждать развалившийся башмак.
Чтобы кроссовки остались целыми, нужно соблюдать простые правила стирки:
Уберите все лишнее: всегда вынимайте из обуви шнурки и стельки;
Режим стирки: температура воды должна быть ниже 40°;
Соблюдайте меру: добавляйте небольшое количество средства для стирки, иначе его будет трудно выполоскать;
Смягчите удар: положите с кроссовками большую мягкую тряпку, она убережет обувь от жестких стен барабана.
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Источник: mentoday.ru